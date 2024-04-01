"هيكون مرعب".. رضا عبدالعال يوجه رسالة قوية بعد فوز الزمالك على فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، على تحقيق الفريق الأبيض الفوز أمس على حساب فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "دي أسهل بطولة للزمالك، خاصة وأن فرق شمال أفريقيا مستواها في النازل، ونهضة بركان واتحاد العاصمة ليس في مستواهم".

أضاف: "الزمالك يحتاج لبعض التعديلات في التشكيل، وسيكون فريق مرعب في البطولة، خاصة وأن الدوري المصري هذا الموسم أقوى من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا".

أكمل: "فيوتشر إن لم تواجه الزمالك في هذا الدور، كانا الفريقين سيلتقيان في المباراة النهائية، لأنهما أقوى فريقين في البطولة".

وأتم تصريحاته: "الزمالك يحتاج لعدد من التعديلات، في التشكيل مع تواجد محمد شحاتة من البداية، وعمل برنامج إعداد جيد للفلسطيني ياسر حمد لقيادة الدفاع، ولدي تساؤل أين سيد نيمار، لماذا لا يلعب؟ وهو أفضل ظهير أيمن في الفريق".

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