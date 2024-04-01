مفاجأة.. نيمار يرحل عن الهلال ويبلغ ناديه الجديد بموعد انضمامه

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من الرحيل عن الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة UOL، أن نيمار أبلغ لاعبي وأعضاء نادي سانتوس البرازيلي، أنه سيعود إلى الفريق في عام 2025.

وكان نيمار قد انضم إلى الهلال السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وتعرض نيمار للإصابة بالرباط الصليبي بعد انضمامه بفترة قليلة، حيث أصيب في شهر أكتوبر الماضي مع منتخب البرازيل، ليغيب عن الهلال طيلة هذه الفترة.

وخاض نيمار مع الهلال السعودي، 5 مباريات، في جميع البطولات التي شارك فيها الزعيم، وسجل هدف وحيد.

ويستعد فريق الهلال لخوض مواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الثلاثاء.