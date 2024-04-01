"بعد تلقيه تهديدات بالقتل".. تقارير تكشف موقف دي ماريا من العودة إلى الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مستقبل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التهديدات التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، لعدم عودته مرة أخرى إلى الدوري الأرجنتيني.

وكان دي ماريا يرغب في العودة إلى الدوري الأرجنتيني، من بوابة ناديه السابق روزاريو سنترال، قبل أن يتلقى تهديدات بالقتل في حال العودة إلى النادي مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية: "أن التهديدات التي تلقاها اللاعب صعبة من فرص عودته مرة أخرى للعب في الدوري الأرجنتيني، على الرغم من القبض على العصابة الذي قامت بتهديده".

وأضافت: "أن دي ماريا يملك العديد من الخيرات في الموسم المقبل، وعلى رأسها التجديد لموسم آخر مع بنفيكا، وهو الأمر الذي يلقى ترحيباً كبيراً من النادي البرتغالي".

واختتمت الصحيفة: "كما يوجد خيارات أخرى أمام اللاعب الأرجنتيني، وهي الذهاب إلى الدوري السعودي أو الأمريكي بداية من الموسم المقبل".

ويذكر أن عقد النجم الأرجنتيني ينتهي مع فريق بنفيكا، بنهاية الموسم الحالي.

وانضم اللاعب صاحب الـ 36 عامًا إلى صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وخاض دي ماريا 40 مباراة رفقة بنفيكا هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهما من تسجيل 15 هدفاً، وتقديم 12 تمريرة حاسمة.