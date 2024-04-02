شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يدخل حسابات الزمالك فى الصيف وعائق وحيد لإتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أشرف بن شرقى، لاعب فريق الريان القطرى، حسابات مسئولى نادى الزمالك، خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لسد العجز فى مركز الجناح والوسط الهجومى بالفريق.

وتردد اسم بن شرقى بين الصفقات المرشحة للانضمام إلى الزمالك فى الصيف، إلا أن الراتب الكبير الذى يتقاضاه اللاعب من الريان القطرى قد يكون عائقاً أمام التفاوض مع بن شرقى، والذى يصل إلى 2 مليون دولار سنوياً.

وتأتى أمنية مسئولى الزمالك فى ضم اللاعب إلى صفوف الفريق، فى الوقت الذى أكد فيه أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية أن الصفقات التى سيتم إبرامها الفترة المقبلة ستكون من اختيارات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، ولا دخل لمجلس الإدارة بها، خاصة أن الصفقات التى تم إبرامها والتعاقد معها فى الشتاء تمت قبل تولى جوميز المهمة الفنية للفريق.