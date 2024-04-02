شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره الأهلى فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الـ12 بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات المحترفين لكرة اليد، السماح لـ 25 فرداً من كل نادٍ بالحضور فى لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك

وقال السعدنى، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه سيتم السماح بحضور 50 فردا من الاتحاد من ضمنهم طاقم إدارة المباراة.

وشهدت الجولة الحادية عشرة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 27/26، والأهلى على طلائع الجيش 28/24.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.