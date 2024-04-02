جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مباريات على مستوى الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا.

محمد يوسف

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