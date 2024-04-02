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ناقد رياضي : عدد كبير من لاعبي مصر يتناولون الفيتامينات دون وصاية طبية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن رمضان صبحي حال  وجوده في الأهلي حتى الآن، لن يقع في هذه الأزمة، لأن الأهلي أو الزمالك يقفان في ظهر لاعبيهم بقوة تجاه الامور المتعلقه بالمنشطات، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل جيدًا مع الأزمة مثلما حدثت في وقت سابق مع لاعبين آخرين.

وقال في تصريحات اعلاميه اليوم الثلاثاء : "الأزمة الخاصة بـ رمضان منذ شهور طويلة، لولا الكشف عن الخطاب الوارد من منظمة مكافحة المنشطات، وهناك لاعبين آخرين كان يتم التكتم عليها منها لاعب في البنك الأهلي وكان على وشك الانضمام لمنتخب مصر وتم ايقافه لـ3 شهور وعاد للملاعب من جديد".

وأضاف: "نصف اللاعبين في مصر تتناول أدوية معينة كنوع من الفيتامينات، ولا أعرف أين ومتي يتم اخذ عينات من لاعبي الدوري الممتاز، وهناك لاعبين كبار تحصل على هذه الأدوية بشكل كبير جدا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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