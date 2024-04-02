شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. كيشو بطل المصارعة: السوبيا والفوانيس مميزة لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هو محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة و الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو2020.

قال كيشو، إن هناك أشياء بمجرد أن يسمع اسمها أو يراها يتذكر شهر رمضان، واللمة مع الأسرة و التتجمعات العائلية المميزة لهذا الشهر .

وأضاف كيشو أن مشروب السوبيا بالاضافة إلى الكنافة والقطايف مميزين لشهر رمضان، وكذلك الزينة والفوانيس.

