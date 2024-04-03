الاهلي يزف أنباء سارة بخصوص الشناوي وإمام عاشور

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بخصوص الثنائي إمام عاشور لاعب الوسط، ومحمد الشناوي حارس المرمى.

وشهد المران الجماعي لفريق الاهلي انتظام الحارس محمد الشناوي في جزء من تدريبات الكرة تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل أن يستأنف تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

وخضع الشناوي لجراحة ناجحة في الكتف عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع مصر في كأس أمم إفريقيا.

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وأوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: “أن قائد الاهلي يسير بشكل مميز نحو التعافي، وسيجري أشعة جديدة في منصف الشهر الجاري.

كما بدأ إمام عاشور لاعب الوسط في فقرات العلاج الطبيعي بعد الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني، عقب خضوعه لجراحة في الكتف بالنمسا.

وكان إمام قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.