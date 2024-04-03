"عودة الدوري المصري".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 عدد من المباريات المهمة، حيث تقام مواجهات في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، بجانب عودة مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى أرسنال للفوز على لوتون تاون من أجل مواصلة المنافسة على الدوري الإنجليزي، بينما مانشستر سيتي لديه نفس طموح الجانرز أمام أستون فيلا العنيد.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد لوتون تاون - 8.30 مساء - beIN SPORTS 2

برينتفورد ضد برايتون - 8.30 مساء - beIN SPORTS 8

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا - 9.15 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

زد سيراميكا كليوباترا - 10 ليلا - ontime sports 2

الإسماعيلي ضد سموحة - 10 ليلا - ontime sports 1

الجونة ضد المقاولون - 10 ليلا - لا يوجد في جدول البث

الدوري السعودي

الفتح ضد الاتفاق - 9 مساء - ssc

الشباب ضد الرياض - 9 مساء - ssc

كأس فرنسا

باريس سان جيرمان ضد ستاد رين - 9.10 مساء - beIN SPORTS 4

كأس إيطاليا

أتالانتا ضد فيورنتينا - 9 مساء - ssc

كأس ألمانيا

بايرن ليفركوزن ضد فورتونا - 8.45 مساء - لا يوجد في جدول البث