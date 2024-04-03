الأهلي يحسم أولى جولات نهائي دوري سيدات الطائرة على حساب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 والذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29

25/21

25/15

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائي مساء الخميس المقبل، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب في نظام البلاي أوف الفريق الفائز في مواجهتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة، تقام يوم 6 إبريل.

يذكر أن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج حقق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، في اللقاء الأول لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تقام أن المباراة الثانية بعد غد الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن الدور النهائي لدوري الرجال يقام أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.