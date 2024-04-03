شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه سموحة فى مهمة تصحيح المسار بالدوري المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره سموحة، في لقاء مثير لحساب الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.

في المقابل أرتفع رصيد فريق سموحة للمركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 21 محتلا المركز السابع.

وتلقى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خبرا سعيدا بجاهزية رباعى الدروايش للدخول في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة، حيث تعافى محمد فوزى ومحمد مخلوف وعبد الرحمن الدح من الإصابة التي لحقت بهم وأبعدتهم عن مباريات الإسماعيلى في الفترة الأخيرة، بينما أصبح أحمد الشيخ جاهزا بدانيا وفنيا للعودة للمباريات بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

بينما ينتظر النيجيرى جونيور أجايى لاعب فريق سموحة، الضوء الأخضر من أحمد سامى للظهور الأول مع الفريق بعدما شارك مؤخرًا في الجماعية بشكل كامل منذ أكثر من شهر، حيث حرمت الإصابة بكسر فى القدم النيجيرى جونيور أجايى من الظهور مع سموحة حتى الآن، بعد تعرضه لإصابة قوية فى أحد المباريات الودية التى سبقت الموسم.