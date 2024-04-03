كريستيانو رونالدو يتجاوز مارادونا ويواصل مطاردة ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في 45 دقيقة فقط، من فعل كل ما يمكن تخيله في كرة القدم، وذلك خلال مواجهة أبها، ضمن الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.

ونجح صاروخ ماديرا في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، مما أدى إلى فوز النصر على أبها 8-0، وبهذه النتيجة التاريخية الثقيلة، تمكن الفريق العاصمي من تعزيز مركزه، في المركز الثاني بـ جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة.

وسجل الهدفين الأول والثاني بطريقة بشكل أكثر من رائع، من ركلتين حرتين مباشرتين.

سُجِّل الهدف الأول من ركلة حرة بـ تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها في الدقيقة 11، وبعد 10 دقائق فقط، أحرز رونالدو الهدف الثاني من ركلة حرة أيضُا من الجهة اليسرى وسددها بشكل متقن.

كريستيانو رونالدو

بهدفيه الليلة، أصبح اللاعب الأول الذي يسجل هدفين من ركلتي حرة في مباراة واحدة، منذ جلال الداودي مع الرائد ضد الوحدة في عام 2019.

رونالدو يواصل مطاردة ميسي

وواصل رونالدو محاولته لمطاردة منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في عدد الأهداف المُسجلة من ركلات الحرة، حيث وصل عدد أهداف "الدون" إلى 63 هدفًا، من ركلات حرة مباشرة رفقة الأندية والمنتخب البرتغالي.

انخفض الفارق مع نجم إنتر ميامي الأمريكي إلى ركلتين فقط مع ميسي، حيث سجل 65 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، علمًا بأنه تفوق على دييجو مارادونا وزيكو (62).

ولا يتجاوز رونالدو في تسجيل الركلات الحرة إلا البرازيلي جونينيو برنابوكانو بـ 77 هدفًا، والبرازيلي بيليه بـ 70 هدفًا، والأرجنتيني فيكتور ليجروتاجيلي بـ 66 هدفًا، والبرازيلي رونالدينيو بـ 66 هدفًا، والإنجليزي ديفيد بيكهام بـ 65 هدفًا، إلى جانب ميسي.

كريستيانو رونالدو

صراع هدافي دوري روشن

ونجح رونالدو بفضل هذه الثلاثية، في تعزيز موقعه الأول في قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 29 هدفًا، حيث يتفوق بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الذي يملك 22 هدفًا.

يذكر أن البرتغالي بات على بُعد ثلاثة أهداف، من أن يصبح الأكثر مساهمةً في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد في الدوري، على قدم المساواة مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل 43 هدفًا في موسم 2018-2019.