تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيل الرسمي للمواحهة المرتقبة امام نظيره فريق الإسماعيلي في المباراة التي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز «دوري النيل».

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ستاد الإسماعيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً

و ضم تشكيل سموحة كلا من:

الهاني سليمان، عبد الرحمن عامر، محمد متولي، فادي فريد، إسلام جابر، محمد مصطفى، أحمد خالد السيد، طارق علاء، عمرو إسماعيل، حسام حسن، جاستيس ارثر.

يدخل الإسماعيلي المباراة محتلًا المركز الخامس عشر، برصيد 14 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 22 نقطة.



يدير اللقاء تحكيمًا، محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من سمير جمال وأحمد عبدالمنعم شعبان، عاطف حسين حكمًا رابعًا، وللفيديو محمد سلامة، ويعاونه محمود الدسوقي.