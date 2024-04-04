شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مواجهات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت أمس الأربعاء 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر عقب استئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وانتهت مباراة الإسماعيلي وسموحة في إطار مباريات الجولة السابعة عشر، بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف. وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 22 في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 17 في المركز 12.

وتعادل فريقا سيراميكا كليوبترا وزد إف سي، في المباراة التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وارتفع رصيد زد إف سي للنقطة 24 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوبترا إلى النقطة 22 في المركز السابع.

كما فاز فريق المقاولون العرب على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة بالغردقة. وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 12 في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز السابع.

حسام أشرف بلدية المحلة 10

مابولولو الاتحاد السكندري 8

احمد بلحاج سيراميكا كليوباترا 8

مصطفى زيكو زد اف سي 7

أحمد قندوسي سيراميكا 5

ميدو جابر المصري 5

فادي فريد سموحة 5

ياو أنور البنك الأهلي 5

كريم بامبو البنك الأهلي 5

محمد سالم المقاولون العرب 5