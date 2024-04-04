موعد مباراة الزمالك المقبلة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل الجاري، في مباراة العودة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب مودرن فيوتشر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وكان الفارس الأبيض تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما احتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة.