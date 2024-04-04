اليوم .. المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، اليوم الخميس، وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني، في ‏إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.