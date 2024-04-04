جناح الاهلي يرحل في الصيف على سبيل الإعارة

أفادت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت التقارير، أن إدارة النادي الاهلي تلقت عرضًا من أجل رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت إلى أنه من المنتظر موافقة إدارة القلعة الحمراء على رحيل موهبته التونسية على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية المحلية، تمهيدا لاستعادته مرة ثانية بعدما يكتسب الخبرات.

وكان المهاجم التونسي صاحب الـ20 عامًا، إلى الاهلي مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النجم الساحلي في صفقة بلغت قيمتها 350 ألف يورو.

ويمتد عقد التونسي محمد الضاو كريستو مع الاهلي لمدة عامين مقبلين حتى عام 2027.