شوبير يكشف المستور في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

كشف الإعلامي أحمد شوبير كافة التفاصيل الخاصة بأزمة رمضان صبحي مع المنشطات، خاصة بعدما أصبح اللاعب حديث الشارع الرياضي المصري.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “الأمور بدأت مع رمضان صبحي قبل ثمانية أشهر عندما أخذت منه عينة وجاءت إيجابية، وهنا اللاعب تقدم بمستندات تفيد بتناوله إحدى الأدوية بها إحدى المواد المنشطة دون علمه، وتم تبرأة اللاعب وقتها”.

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وأضاف: “ما حدث هذه المرة أن أخذت عينتان من رمضان صبحي وهو في تمرين بيراميدز وهنا كانت العينة فاسدة وبها شبهة، فاضطر اللاعب لعمل عينة ثالثة وتم تقديمها إلى لجنة المنشطات وسيتم الكشف عن نتيجتها قريبًا”.

وتابع: “مسئولي بيراميد لديهم إصرار كبير على تحليل العينة الثالثة، وعندهم يقين بنسبة مائة في المائة بأن اللاعب بريء”.

وأكمل:” شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز هو من يدير الأزمة بشكل تام، لأنه يجيد الإنجليزية بطلاقة، كما أنه سبق وأن تم إيقافه من قبل بسبب أزمة المنشطات، إلا أنه عاد ولعب مرة أخرى بعد تبرأته”.

واستطرد: “رمضان صبحي من حقه أن يلعب حاليًا كرة القدم حتى يصدر قرار تبرأته، ولكن في حالة إدانته فإنه سيواجه مشكلة كبيرة بالإيقاف”.

واختتم: “يوجد أكثر من نوع في نظام سحب العينات، فمنها عينات يتم سحبها عشوائيًا، حيث يتم اختيار بعض الأسماء وسحب منها عينات في أي وقت، ويوجد نوع آخر بلاعبين مدرجين في قوائم تسحب منهم عينة كل شهرين بصفة مستمرة منهم أحمد فتوح نجم الزمالك”.