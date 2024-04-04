"الشرطة تكشف تفاصيل مأساوية".. خطف لاعب كايزر تشيفز وقتله بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مقتل لاعبه لوك فلورز، خلال الساعات الماضية بعد خطفه من قبل مسلحين.

وكتب نادي كايزر تشيفز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال حادث اختطاف في جوهانسبرج".

وأضاف: "أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب، وتتعامل الحكومة مع الأمر وسيتم إرسال المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، لترقد روحه العزيزة بسلام".

كما كشفت "بي بي سي" من خلال تصريحات للمتحدث باسم الشرطة، قال إن اللاعب مات رميًا بالرصاص، بعد أن أخرجوه من سيارته وأطلقوا عليه النار، في الجزء العلوي من الجسم.

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