تقارير: نجم المغرب يقترب من الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الخميس، أن النجم المغربي عز الدين أوناحي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، قد ينضم إلى الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية: "إن النجم المغربي يدرس عرضاً كبيراً للانضمام إلى الدوري المغربي، خلال الفترة المقبلة".

وأضافت: "أن ياسين بونو زميله بالمنتخب ولاعب الهلال السعودي، هو أكثر الداعمين لعز الدين أوناحي من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي، بعدما امتدح مشروح السعودي في كرة القدم".

وتابعت: "وكلاء اللاعب يرغبون في انتقاله إلى الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، في ظل وجود عدد من العروض للاعب من البريميرليج".

وأكدت الصحيفة: "إنه حدث تواصل بين إدارة الهلال السعودي واللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنها لم تستمر بين الطرفين".

واختتمت الصحيفة: "الفريق الفرنسي لن يمانع في بيع اللاعب، في حال تلقى العرض المالي المناسب للرحيل للاستغناء عن اللاعب".

وانضم أوناحي إلى صفوف فريق مارسيليا الفرنسي، في يناير 2023 قادماً فريق أنجيه الفرنسي مقابل مبلغ مالي قدره 10 مليون يورو.