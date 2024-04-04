تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني إريك تين هاج تشكيل فريق مانشستر يونايتد الرسمي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في قمة منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل اليونايتد للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أونانا

الدفاع: بيساكا .. ماغواير .. فاران .. دالوت

الوسط: ماينو .. كاسيميرو .. برونو فيرنانديز

الهجوم: غاراناتشو .. هويلاند .. انتوني

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة حصدها من 29 مباراة بواقع 15 فوز و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 11 مباراة.

بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، حصدها من 11 فوز و7 تعادلات بينما خسر في 10 مباريات.