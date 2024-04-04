نصر أبو الحسن: نجحنا في رفع القيد عن الإسماعيلي وهناك 5 قضايا أخرى تهدد النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أنه تم رفع القيد عن النادى اليوم عقب سداد مبلغ قدرة 3 ألاف فرانك سويسري.

‏‎وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات إذاعية " هناك 5 قضايا أخرى فى الفيفا من جانب 4 لاعبين أجانب تقدر قيمتها 4 مليون دولار غرامات ونعمل على حلها حاليا لتجنب تعرض النادي لإيقاف القيد مره آخرى بعد سداد مستحقات التونسي فخر الدين بن يوسف بشكل كامل".

وبشأن موقف لاعب الفريق الأسبق إياد العسقلاني فقد أشار رئيس النادي الإسماعيلي :" هناك بند فى عقده لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الأولى في عقده الاحترافي ،العسقلاني تم تسويقه بمبلغ يقدر بنحو مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقده يقضي بحصول النادي على نسبة 10% كعائد بيعه لأي نادٍ آخر ".

وأضاف رئيس النادي الإسماعيلي :"علاقتى جيده بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و هناك خطط لإستضافة مجلس إدارة الأخير من أجل تعميق العلاقات الثنائية وإزالة علامات التعصب بين جماهير الناديين".

واختتم حديثه :"حسني عبد ربه يعد أحد رموز النادي الإسماعيلي ولاتوجد أية أزمات معه وهناك ترحيب كبير بعودته للعمل داخل النادي والاستفادة من خبراته وتقديم يد العون من جديد".