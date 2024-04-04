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تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الداخلية فى الدورى

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى 
محمد ابو جبل 
خط الدفاع 
ايمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط 
سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ابراهيم حسن 
خط الهجوم 
كريم بامبو، اسامة فيصل 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
حسن شاهين، محمد عبد الغنى، محمود قاعود، عاصم صلاح، سيرجى اكا، احمد النادرى، عماد فتحى، احمد مدبولى، جريندو
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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