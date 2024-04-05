بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها غدا الجمعة.

وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء غدا الجمعة، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريقةالاهلي قد حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب أمام الفريق التنزاني، والتي أقيمت في تنزانيا، بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا.

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تردد القناة لمباراة الاهلي ضد سيمبا

سيتم إذاعة مباراة المارد الأحمر ضد سيمبا على قناة أون تايم سبورتس الأرضية، عبر التردد الرقمي الأرضي: UHF32، والتردد التماثلي الأرضي: UHF9.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاهلي ضد سيمبا عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق عصام الشوالي.