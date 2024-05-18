جوميز يثير غضب مدافع الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية عن سر غضب مدافع الزمالك من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قبل مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في الثامنة من مساء غدًا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

وأفادت التقارير، أن حالة من الغضب انتابت محمود علاء مدافع الأبيض، بسبب استبعاده من قائمة الأبيض لمباراة نهضة بركان المغربي.

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وأشارت التقارير إلى أن تصريحات جوزيه جوميز أثارت غضب مدافع الأبيض، بعدما أكد عدم جاهزية لاعبه من الناحية الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية.

وأوضحت التقارير، أن ما أغضب محمود علاء هو أنه بالفعل بات جاهز للمباراة فنيًا وبدنيًا، ومع ذلك تم استبعاده من القائمة النهائية.

وكان جوميز المدير الفني للزمالك قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن استبعاد مدافع الفريق: «هذا قراري ومحمود علاء لاعب كبير جداً، وعندما يكون جاهز بدنياً سيتواجد مع الفريق».