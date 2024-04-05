الأهلي وسيمبا التنزاني.. شوط أول سلبي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وحاول كل منهما خطف هدف التقدم لكن لم ينجح أي منهما بسبب تألق الدفاع وحراسة المرمى.

تشكيل الأهلي الرسمي..



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، رضا سليم

ويستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.



ويغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد إلى جانب الثنائي الجديد محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أسندت إدارة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى إلى حكم الساحة التشادي الحاج آلو محمد ويعاونه كلا من: إلفيس جاي، كمساعد أول، وأدو هيرمان، كمساعد ثانٍ، وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو، بيار غيزلان، ويعاونه أخونا ماكاليما.