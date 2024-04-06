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سبورتنج يهزم سموحة ومباراة فاصلة لتحديد برونزية دوري الكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره سموحة   بنتيجة3/1  ، فى ثان جولات  تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد صاحب البرونزية  .

ونجح سموحة  فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى منافسات تحديد صاحب البرونزية أول أمس ، على نفس الصالة، بينما يلتقى بعد قليل الأهلى مع الزمالك لتحديد البطل ، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة  فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة  السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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