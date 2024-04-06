"الناس تحكم".. أول رد من رضا العال بشأن تصريحات إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على حديث إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي.

وكان إمام عاشور قال، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس: "احنا في مصر بنحب الضحك والتريند، مع احترامي للكابتن رضا عبد العال، لكنه يقول أشياء تضحكني، انتقالي إلى الأهلي أصعب والظروف اللي مريت بيها، وأنا اللي اختارت الانتقال".

وقال رضا عبد العال لـ"الخليج 365": "لم أشاهد إمام، والناس تحكم بشأن انتقالي إلى الأهلي أو انتقاله، ولن أتحدث عنه إلا من خلال الفنيات في المباريات، لكن هذه التفاهات لا أتحدث عنها".

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