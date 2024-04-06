لاعب الزمالك السابق يكشف ما يحتاجه الأبيض للفوز على مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، ما يحتاجه الأبيض للفوز على مودرن فيوتشر، في مباراة غدً، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مباراة فيوتشر غير مطمئنة للزمالك، وإذا أجرى جوميز المدير الفني للزمالك تعديلات ولعب بطريقة هجومية، سيتمكن من الفوز، لكن إذا دافع سيخسر، وما يميز الأهلي أنه حتى وهو سئ يفوز لأنه يهاجم".

وأَضاف: "يجب أن يكون للزمالك شخصية ويوقف المنافس، لكن إذا دافع سيمنح فيوتشر الفرصة لمهاجمته، ورأينا المباراة السابقة سدد الأخير مرتين في العارضة والقائم".

واختتم: "وعندما يستقبل الزمالك هدفا لا يمكن أن يعوض، إلا إذا كان يهاجم من البداية، لكن إذا كان يدافع ويتحول للناحية الهجومية صعب".

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