شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثنائي إسماعيلى 2008 لمنتخب الناشئين بفرمان أحمد الكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين، ثنائي الإسماعيلي مواليد 2008 إبراهيم النجعاوي وزياد شاكر للانضمام للمعسكر التحضيري قبيل انطلاق منافسات بطولة شمال أفريقيا لهذه الفئة العمرية والتي تحتضنها دولة الجزائر الشقيقة.

وجاء انضمام ثنائي الإسماعيلي بعد أدائهما المميز واللافت للنظر ضمن صفوف الفريق مؤخرا.

ويستهل منتخب الناشئين مشواره بمواجهة نظيره التونسي يوم 18 أبريل الجاري ثم يلتقي منتخبات ليبيا والمغرب والجزائر.