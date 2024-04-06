الأندية المصرية بلا فوز على ملعب مازيمبي.. هل يكسر الاهلي العقدة؟

ضرب نادي مازيمبي الكونغولي، موعدًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، أمام الاهلي، بعد الإطاحة بنظيره بترو أتلتيكو الأنجولي.
وفاز فريق مازيمبي الكونغولي على نظيره بترواتليتكو في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدفين مقابل هدف، على ملعب 11 نوفمبر بـ أنجولا.
وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز على سيمبا بنتيجة 3-0، مجموع المباراتين.
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ويعد ملعب “تي بي مازيمبي”، بمثابة العقدة الأزلية للأندية المصرية في البطولات الأفريقية، حيث لم يتمكن أي نادِ من الفوز في الكونغو.
نتائج الأندية المصرية في ملعب مازيمبي ببطولات أفريقيا:
مازيمبي 0-0 الأهلي
مازيمبي 2-0 الأهلي
مازيمبي 1-1 الزمالك
مازيمبي 2-0 الزمالك
مازيمبي 1-0 الزمالك
مازيمبي 3-0 الزمالك
مازيمبي 2-2 الإسماعيلي
مازيمبي 2-0 الإسماعيلي
مازيمبي 2-0 بيراميدز
مازيمبي 3-0 بيراميدز
مازيمبي 2-0 المصري
مازيمبي 1-0 سموحة
موعد مباراة الاهلي ضد مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
وسيلاقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذهابًا، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، خارج الديار.
بينما ستكون مواجهة إياب نصف النهائي بين المارد الأحمر ومنافسه (بترو أتلتيكو أو مازيمبي)، في القاهرة يوم 26 أبريل الجاري.