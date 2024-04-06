الأندية المصرية بلا فوز على ملعب مازيمبي.. هل يكسر الاهلي العقدة؟

ضرب نادي مازيمبي الكونغولي، موعدًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، أمام الاهلي، بعد الإطاحة بنظيره بترو أتلتيكو الأنجولي.

وفاز فريق مازيمبي الكونغولي على نظيره بترواتليتكو في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدفين مقابل هدف، على ملعب 11 نوفمبر بـ أنجولا.