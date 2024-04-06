استقالة حازم إمام من اتحاد الكرة المصري

تقدم حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، باستقالته إلى جمال علام، رئيس الجبلاية، ليرحل عن منصبه بشكل رسمي.

يأتي ذلك بعد الإخفاق الأخير الذي تعرض له منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث أنه كان مشرفًا على الفراعنة، كما أنه المسئول عن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق السابق.

وأكدت تقارير صحفية أن حازم إمام، غاب عن جلستين من اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بالإضافة إلى عدم حضوره بطولة كأس العاصمة الأخيرة.

وأشارت إلى أن حازم إمام مستاء للغاية من عدة أمور داخل اتحاد الكرة بالإضافة إلى آخر القرارات بشأن رحيل روي فيتوريا وتعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، وهو ما دفعه إلى الاستقالة اعتراضًا على هذه الأمور.

وذكرت أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري، لم يبلغ باقي أعضاء المجلس حتى الآن أو الرد على حازم، إلا أنه تواصل مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأخبره بما حدث.