مجلس الزمالك يتعرض لموقف محرج قبل مباراة فيوتشر بـ الكونفدرالية

تعرض مجلس إدارة نادي الزمالك، لموقف محرج، بعد منع أعضاء القلعة البيضاء، من دخول ستاد القاهرة لحضور مباراة فيوتشر في إياب الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره فيوتشر، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت أزمة منع دخول أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم وجود الكشوفات الخاصة بأعضاء الفارس الأبيض على بوابات الدخول.

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يشار إلى أن الزمالك، كان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف، أمام فيوتشر.