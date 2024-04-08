الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سيمبا التنزاني أول أمس والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لعرض بعض التفاصيل عن مباراة الفريق الأخيرة أمس أمام سيمبا.

اكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا أمس بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم على هامش فقرات المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز.

وحرص كولر على الاجتماع مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء الإثنين القادم على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.