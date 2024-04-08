“مش قادر”.. محمد صلاح ينتقد أداء عبدالله السعيد مع الزمالك

تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن الأداء الذي ظهر عليه، عبدالله السعيد، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي، عقب انضمامه في الشتاء.

وكان عبدالله السعيد، قد انضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف بيراميدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك لم يظهر بالمستوى المتميز مع جوزيه جوميز، ولكن الأهم تحقيق الفوز.

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وأوضح محمد صلاح، أن عبدالله السعيد، كان لاعب جيد لكنه الآن لن يستطيع الدفاع والجري بنفس طريقته الماضية.

وتابع:”سامسون هو أفضل لاعب يتحرك فى الثلث الهجومي وأتمنى أن يتم منحه الفرصة بشكل أكبر، خاصة أنه لاعب صغير في السن”.

وأضاف محمد صلاح:”الصفقة الأهم لـ الزمالك، محمد شحاتة لاعب المنتخب الأولمبي، خاصة أنه لاعب صغير ويملك شخصية قوية، ويستطيع تحمل المسئولية دون أى رهبة.

واختتم:”محمد شحاتة سيعوض فقدان فرجاني ساسي وإمام عاشور، بسبب إمكانياته المختلفة”.