أفضل وأسوأ لاعب في مباراة الاتحاد ضد الوحدة بـ السوبر السعودي

استطاع فريق اتحاد جدة سعودي من الفوز على الوحدة، اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتواجه الفريقان على ملعب أرضية ستاد «آل نهيان» ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024.

وافتتح التسجيل الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد،بعد 56 ثانية فقط من بدء اللقاء وهو أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر السعودي.

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بينما أضاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله، الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 42 بعد عرضية مميزة من البرازيلي رومارينيو.

ووفقًا لـ شبكة “سوفا سكور” حصل اللاعب رومارينو على 8/10 وهو اللاعب الأعلى تقييمًا، ويليه كريم بنزيما 7.50، ثم عبدالرزاق حمدلله 7.4.

بينما كان الأقل تقييمًا جوتا 6.3، وأحمد حجازي 6.6، ثم لويز فيلبي 6.7.

وبهذا الفوز تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي، منتظرًا الفائز من الهلال والنصر.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – لويز فيليبي – فواز الصقور.

الوسط: فيليبي جوتا – نجولو كانتي – فرحة الشمراني.

الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرازق حمد الله – رومارينهو.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيلتقي مع الفائز في مواجهة الهلال والنصر في النهائي.