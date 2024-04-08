"كانت صعبة".. أول تعليق من حسين الشحات بعد إجراء العملية الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

وجه جناح الأهلي حسين الشحات الشكر لجميع من سانده أثناء عمليته الجراحية في الوجه، إثر إصابته في مباراة سيمبا الأخيرة.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الحمد لله، فله الحمد في كل شيء، لحظات كانت صعبة من توقيت الإصابة إلى أن تمت العملية الجراحية بخير الحمد لله".

وأضاف: "تدريجيا أبدأ في استعادة كافة الأمور للعودة إن شاء الله، ولكن أود أن أشكر الجميع الذين غمروني بكم الحب والاهتمام، بعد شعور القلق الذي عاشه الجميع".

وواصل: "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى، وزملائي الذين كانوا من حولي طوال الوقت، وأمي وزوجتي وأخواتي وأصدقائي وكل من حاول الاطمئنان، شكرا للأسرة الكبيرة جماهير النادي الأهلي حقا أنتم السند والحمد لله".

وأتم الشحات: "فترة راحة تنتهي على خير والعودة لاستكمال الطموحات والأحلام التي هي هدفنا جميعا إن شاء الله".