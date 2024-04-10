دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يخطف تعادلا مثيرا من بايرن ميونخ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أرسنال عن طريق لاعبه بوكايو ساكا بالهدف الأول في الدقيقة 12 من المباراة.

وفي الدقيقة 18، نجح الألماني سيرج جنابري في تعديل الكفة لبايرن ميونخ بعدما استغل تمريرة بينية متقنة من جورتزيكا ليغالط الحارس الإسباني دافيد رايا.

وفي الدقيقة 32، أضاف الدولي الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني للبايرن من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن النرويجي تروسارد من استغلال تمريرة متقنة من جابرييل جيسوس ليسدد من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى السفلية لمرمى الألماني مانويل نوير ويعيد المباراة إلى نقطة البداية بهدف ثان لأرسنال، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2 ـ 2).

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين بايرن ميونخ وأرسنال يوم الأربعاء المقبل على ستاد "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.