الليلة.. باريس سان جيرمان يستضيف برشلونة في قمة نارية بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد تمكن من الوصول لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز عقبة نابولي، فيما نجح باريس سان جيرمان في الوصول للدور ذاته بعد الإطاحة بريال سوسيداد.

ويواجه 7 لاعبين خطر الغياب عن برشلونة أمام باريس سان جيرمان فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال، حال الحصول على بطاقة صفراء فى موقعة الذهاب.

ويتصدر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو قائمة لاعبي برشلونة المُهددين بالغياب عن جولة الإياب حال الحصول على بطاقة صفراء فى موقعة الليلة، ثم أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، جواو فيليكس، لامين يامال، وفيران توريس.

ويحمل سباعي برشلونة بطاقتين صفراوتين فى رصيدهم قبل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد أعلن عن تعيين الإنجليزي أنتوني تايلور لقيادة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، ويعاونه مواطنوه جاري بيسويك وآدم نان، وسيكون الحكم الرابع هو روبرت جونز، وسيكون المسؤولون عن تقنية VAR هم ستيوارت أتويل وديفيد كوت.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

من المتوقع أن يبدأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: إيمري - دانيليو - بيرالدو - هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان رويز - فيتنيا - أسينسيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي - جونزالو راموس - عثمان ديمبيلي.

تشكيل برشلونة المتوقع

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراخو - كوبارسي - جول كوندي.

خط الوسط: جوندوجان - فيرمان لوبيز - كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

تبث مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.