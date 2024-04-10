شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى عن أول عيد بدون العامرى فاروق: رحم الله روحا كسرنى خبر رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي كلمات مؤثرة على صفحته عبر فيس بوك بمناسبة حلول أول عيد بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الذي وافقته المنية يوم 26 يناير الماضي.

وكتب خالد مرتجي عبر صفحته : أول عيد من غير أخويا وصاحبي وحبيبي و"عِشرة العُمر "..العامري فاروق .. بس روحه وضحكته وصوته موجودين معايا طول الوقت ..عمري ما نسيتك ولا هنساك ..رحم الله روحا كنت أتمنى خبر شفاها فكسرني خبر رحيلها ..ربنا يرحمك يا عامري وعيدك في الجنة بإذن الله



العامري

وكان مجلس الأهلي قد قرر يوم 21 فبراير الماضي تخليد ذكرى الوزير العامري فاروق، بإقامة تمثال له بمقر الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الاسكواش والنادي الصحي والچيم وذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.