شكرا لقرائتكم خبر عن سداسى الأهلى يواصل الغياب أمام زد اف سى بالدوري بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل السداسى محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد الضاوى كريستو، لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم في مباراة زد إف سى بسبب الإصابة.

ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف تعرضا لها أثناء مشاركتهم مع منتخب مصر فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة ، بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الأهلى الأخيرة، فيما أجري حسين الشحات جراحة في الوجه، وأجري كريستو جراحة إزالة خراج من القدم.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية.

ويملك الأهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

ونجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.