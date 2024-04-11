"للمرة الأخيرة".. روبن أموريم يكشف حقيقة توصله لاتفاق لتدريب ليفربول في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي روبن أموريم، عدم اتصاله لأي اتفاق مع فريق ليفربول الإنجليزي، لتدريب الفريق خلفاً للألماني يورجن كلوب، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، وجود اتفاق مبدئي بين مسؤولي فريق ليفربول الإنجليزي والمدرب البرتغالي لتولي القيادة الفنية للفريق.

وقال أموريم في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي" البريطانية: "ليس هناك اتفاق مع أي نادي، وكذلك لم يحدث مقابلات مع أي طرف".

وأضاف: "هذه ستكون المرة الأخيرة التي أتحدث فيها عن مستقبلي".

واختتم: "كل ما أفكر فيه حالياً وأريده، هو أن أصبح بطلاً مع فريق سبورتنج لشبونة".

وكان المدير الفني الألماني يورجن كلوب، أعلن في يناير الماضي رحيله عن القيادة الفنية للفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وتولى أموريم القيادة الفنية لفريق سبورتنج لشبونة، في مارس 2020، وتمكن من التتويج بالعديد من الألقاب أبرزها الحصول على لقب الدوري البرتغالي.