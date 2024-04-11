الزمالك يُعيّد على جماهيره بثلاثية في الاتحاد (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفى الدقيقة 13 نجح أحمد مصطفى زيزو فى تسجيل هدف التقدم للزمالك

وفى الدقيقة 33 سجل ناصر ماهر الهدف الثانى لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى.

وفى الدقيقة 89 سجل أحمد زيزو هدف الفريق الثالث .

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري، في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 27 نقطة.