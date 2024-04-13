ثلاثي برشلونة مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

يستعد اليوم فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش، ضمن مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، فيما يقع قادش في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 25 نقطة.

اقرأ أيضًا: بسبب النازية.. يويفا يحقق مع برشلونة بعد الثلاثية أمام باريس سان جيرمان

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”يوجد ثلاثة لاعبين بين صفوف نادي برشلونة مهددون بالغياب عن مباراة الكلاسيكو القادمة حال حصولهم على إي إنذار في مباراة اليوم أمام قادش.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “الثلاثي أوريول روميو وأندرياس كريستنس وإيلكاي جوندوجان مهددون بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة حال حصولهم على أي إنذارت في مباراة اليوم أمام قادش.

ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة، بالفوز في 23 مباراة والتعادل في ست مباريات الخسارة في مباراة وحيدة.

بينما حقق برشلونة الفوز في 20 مباراة، وتعادل في سبع مباريات وخسر ثلاث مباريات، ليحصد بهم 67 نقطة في 30 مباراة، ويحل بهم في وصافة الليجا.