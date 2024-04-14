عضو إدارة الاهلي يحرج لاعبة الزمالك.. شاهد

أحرج خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك مريم مصطفى، خلال مراسم تسليم ميداليات بطولة كأس مصر.

وقام مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي بتجاهل مريم مصطفى لاعبة الزمالك، ونجلة هناء حمزة نائبة رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وذلك خلال مراسم تسليم ميداليات كأس مصر

ورفض مرتجي مصافحة لاعبة القلعة الحمراء السابقة، والأبيض الحالي خلال تسليم الميداليات البرونزية للاعبات.

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وحاء ذلك على خلفية الأزمة التي كانت بين اللاعبة مريم مصطفى والنادي الاهلي، بعدما جددت تعاقدها لمدة 4 سنوات، لكنها انتقلت إلى الزمالك الغريم التقليدي وطلبت فسخ التعاقد.

وقامت إدارة القلعة الحمراء بتقديم شكوى للجنة الأولمبية واتحاد الطائرة، وطعن اللاعبة بالتزوير في العقد.

وتوج فريق الاهلي، ببطولة كأس مصر للسيدات، بعد فوز على فريق الشمس بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وحاز فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات، على برونزية كأس مصر عقب التغلب على وادي دجلة بنتيجة 3-0.