رسميا.. غياب الوداد المغربي عن دوري أبطال إفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأكد غياب فريق الوداد المغربي عن دوري أبطال إفريقيا 2024/25.

وخسر الوداد من الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المغربي.

وبعد هذه الخسارة، أصبح أقصى مركز يمكن للوداد احتلاله بعد إنتهاء الدوري هو الثالث، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فقط.

ويعد هذا الغياب عن دوري أبطال إفريقيا هو الأول منذ 9 سنوات.

وعزز الجيش الملكي صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 61 نقطة، بينما احتل الوداد المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

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