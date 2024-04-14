ملف رياضة الخليج 365.. حكم وغيابات مباراة القمة.. وتجاهل مرتجي لاعبة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس السبت، أبرزها تحديد حكم مباراة القمة، وغيابات الأهلي والزمالك عن مباراة الإثنين، وتجاهل خالد مرتجي مصافحة لاعبة الزمالك للكرة الطائرة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

"فريق كامل".. لاعبون تأكد غيابهم عن قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

تقام قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل 15 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالصور.. خالد مرتجي يتجاهل مصافحة لاعبة الزمالك للكرة الطائرة

حصد فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات، برونزية كأس مصر عقب التغلب على وادي دجلة بنتيجة 3-0..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد الرحيل عن أون تايم..إبراهيم فايق يعلن وجهته الجديدة

أعلن الإعلامي، إبراهيم فايق، وجهته الجديدة بعد الرحيل عن قناة أون تايم سبورتس..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سيطرة حمراء".. الهدافون التاريخيون لقمة الأهلي والزمالك بالدوري

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي قمة عربية بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل، في المواجهة المؤجلة من الجولة 10 بالدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا