الدماطي: الأهلي وفر كل الإمكانيات لنجاح البطولة الأفريقية للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - رحب محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة القلعة الحمراء، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومسئولي الاتحاد الإفريقي خلال كلمته بحفل الافتتاح الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وأكد الدماطي أن مجلس إدارة النادي كان حريصًا على وضع كافة الإمكانات لتنظيم نسخة ناجحة من البطولة تليق بمكانة الأهلي، بعد العودة لاستضافة البطولة من جديد.

وأشار إلى أن اللجان العاملة بالبطولة بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، من أجل توفير الأجواء اللازمة لكل الفرق المتنافسة، متمنيًا التوفيق للجميع وأن تخرج البطولة بصورة مشرفة.