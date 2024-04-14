الهلال يغادر باحترازات مطرية والعين يستبشر برحيمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جملة تحضيرات فنية وتوصيات تدريبية أنهاها فريق الهلال الكروي في حصته التدريبية الأخيرة التي أجرها عصر أمس قبل مغادرة للإمارات العربية المتحدة لمواجهة العين غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، بعد أن عاود الفريق السبت تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، يوم الجمعة، عقب الفوز بكأس الدرعية للسوبر السعودي على الاتحاد بـ (4/1). الخميس الماضي في الإمارات.

خطف اللقب القاري

وشهد مران الهلال تدريبات استرجاعية ولياقية في صالة التدريبات المغلقة، قبل خوض مران تكتيكي.

وأخذ اللاعبون كافة احتياطاتهم لتجاوز العين في ملعب هزاع بن زايد في نوعية الحذاء المخصص للملاعب المبتلة بالمياه في توقع لهطول أمطار غزيرة يوم المباراة، ويسعى الهلال العودة للرياض بنتيجة إيجابية قبل مواجه الإياب في الـ 23 من أبريل الجاري.

حيث يأمل الهلال في خطف اللقب القاري الخامس وتأكيد زعامته الآسيوية، فيما يأمل العين لنيل لقبه القاري الثاني الذي حققه قبل 20 عاما.

حظوظ العين

ورفع العين الإماراتي من حظوظه في مواجهة الغد بعد شفاء مهاجمه الدولي وهداف الفريق سفيان رحيمي الذي يعول عليه الفريق كثيرا في تخطي الهلال والوصول إلى نهائي الكأس القارية، يقابله اقتراب مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش من الشفاء والعودة لمشاركة الفريق في مبارياته بعد أن يبدأ اليوم دخوله للتدريبات الميدانية في رحلة العلاجية في صربيا إذ يتوقع أن تكون عودته في الـ 30 من الشهر الجاري أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.

وبدأت اللجان المنظمة بنادي العين تنسيقها مع مجلس جمهور الهلال لتوفير رابط طرح تذاكر المواجهة الآسيوية الخليجية الكبيرة والمخصصة لنادي وفقا للائحة الخاصة بدوري أبطال آسيا.

القيمة السوقية

من جهة ثانية أكد موقع «ترانسفير ماركت» العالمي أن نادي الهلال السعودي يعتبر من أهم الفرق الآن على الساحة العالمية، وهو الأعلى حاليا في القيمة السوقية خارج القارة الأوروبية، حيث تصل قيمته السوقية إلى 242.5 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن «الزعيم» عزز من رقمه القياسي مؤخرا، بعد الحصول على لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، الخميس، إثر الفوز في النهائي على نادي الاتحاد بنتيجة (4-1)؛ مما جعل الهلال يصل إلى 34 انتصارا متتاليا عبر كل المسابقات، علما بأن النادي لم يتعرض لأي هزيمة خلال الموسم الحالي في 42 مباراة.

ويأتي خلف الهلال في لائحة الأندية الأكثر قيمة سوقية خارج أوروبا بالميراس البرازيلي بقيمة سوقية 221.7 مليون يورو، ثم فلامينغو بـ164.5 مليون يورو، ويأتي الأهلي رابعا بـ163.7 مليون يورو، ثم النصر بـ144 مليون يورو، أي أنه من بين الأندية الخمسة الأكثر قيمة سوقية خارج أوروبا، هناك ثلاثة أندية من السعودية واثنان من البرازيل.

وخلال 34 مباراة متتالية، اكتسح النادي السعودي منافسيه كافة عبر المسابقات كلها، ولم يعرف سوى لغة الانتصارات، محرزا 100 هدف، فيما اهتزت شباكه 15 مرة فقط.

الأعلى قيمة سوقية خارج القارة الأوروبية: